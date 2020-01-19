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В Закарпатской области напали на двоих правоохранителей

Новости » Происшествия     19.01.2020 - 12:46
В Закарпатской области напали на двоих правоохранителей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сотрудники полиции получили телесные повреждения

В Закарпатской области в результате нападения злоумышленников пострадали двое правоохранителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным полиции, сегодня, 19 января, около 03:15 в отделение Перечинской районной больницы доставили правоохранителя с повреждениями лица. Полиция установила, что повреждения правоохранитель получил во время пресечения драки между молодыми людьми. Один из нарушителей был задержан.

Еще одно нападение на сотрудника полиции произошло вечером 18 января. Участковый офицер получила ушибы плеча от нетрезвой заявительницы - 56-летней жительницы города Иршава. Сотрудница полиции также обратилась за медицинской помощью.

"Обоих нарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователями по фактам умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений решается вопрос об открытии уголовных производств по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Отмечается, что нарушителям грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве пассажир метрополитена совершил нападение на сотрудника полиции. Инцидент произошел около 23:00 в пятницу, 17 января, на станции киевского метро "Контрактовая площадь". Нападавшего задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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