В Закарпатской области от коронавируса умер медик

В Закарпатской области от коронавируса COVID-19 скончался медработник. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Закарпатской областной государственной администрации Алексей Гетьманенко.

По его словам, это уже четвертый летальный случай в области.

"В Закарпатье скончался еще один человек. Это врач", - сообщил он.

Он также напомнил, что в области на выходных вводится режим максимального ограничения передвижения.

По его словам, в пятницу ситуация с распространением коронавируса в регионе такова, что "надо четко понимать, что кататься на велосипедах и жарить шашлыки пока не время".

В свою очередь местные СМИ сообщают, что умерший проживал в поселке Большой Бычков Раховского района. Он умер в Ужгороде в областной инфекционной больнице.

Напомним, на выходных в Закарпатской области максимально ужесточили карантин - с 13:00 11 апреля до 06:00 13 апреля населению запретили выходить на улицу. Кроме того, такие же ограничения ввели власти Волынской области.

Кроме того, в Закарпатской области заразились коронавирусом COVID-19 четверо медицинских работников.