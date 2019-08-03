В Закарпатской области в ДТП пострадала женщина с ребенком

В Закарпатской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и скутера пострадали женщина и годовалый ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции области в Facebook.

По данным полиции, в пятницу, 2 июля, около 13:40 в селе Хустец произошло столкновение легкового автомобиля "ВАЗ 2106" и скутера, за рулем которого находилась женщина с годовалым ребенком.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со скутером. В результате аварии водитель скутера и ее ребенок с телесными повреждениями были госпитализированы. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.

Отмечается, что оба водители находились в трезвом состоянии. По факту инцидента открыто уголовное производство. Событие было квалифицировано по ст. 286 УК Украины - нарушение правил дорожного движения с пострадавшими.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе между Покровском и Родинским в Донецкой области водитель автомобиля "ВАЗ-ФОРЗА" не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погиб 1 человек и также четверо человек пострадали.

Как писало РБК-Украина ранее, 29 июля в Одесской области столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали четыре человека, среди которых один ребенок.