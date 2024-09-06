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Закарпатський ТЦК відповів омбудсмену щодо смерті мобілізованого: деталі інциденту

Фото: ТЦК відповів Лубінцю щодо смерті мобілізованого у Закарпатській області (facebook com CherkasyTCK)
Автор: Наталія Юрченко

Смерть мобілізованого чоловіка у Закарпатській області сталася через хворобу. Вона не пов'язана з нібито побиттям чоловіка у територіальному центрі комплектування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Як зазначають у ТЦК, 28 серпня чоловік під час розпиття алкогольних напоїв зі своєю співмешканкою застосував проти неї насильство. Жінка звернулася до правоохоронців. Після проведення законних процедур чоловіка доставили до 2-го відділу Мукачівського районного ТЦК та СП для перевірки військово-облікових даних. 

Військові встановили, що чоловік підлягає до служби по мобілізації, після проходження військово-лікарської комісії його відправили в команду до навчального центру.

Відомо, що 1 вересня під час транспортування до навчального центру чоловік звернувся до супроводжуючих військовослужбовців зі скаргами на погіршення самопочуття. Військові викликали "швидку", мобілізованого госпіталізували до лікарні у Сваляві.

4 вересня чоловік помер. Експертиза встановила, що смерть настала внаслідок природного захворювання (ішемічний інфаркт лівої півкулі головного мозку) та не була пов'язана з травматичними подіями.

"Після оприлюднення допису Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, керівництво Закарпатського ОТЦК та СП негайно провело робочу зустріч з представником Уповноваженого в Закарпатській області Андрієм Крючковим, де було обговорено цей інцидент та надано всю необхідну інформацію для подальшої взаємодії", - зазначили у ТЦК.

 

Що цьому передувало

Нагадаємо, вчора, 5 вересня, омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що до нього звернулася жителька Закарпатської області. Вона стверджувала, що її батько помер після побиття співробітниками ТЦК.

Лубінець наголосив, що направив запит генпрокурору для встановлення обставин смерті чоловіка.

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Закарпатська областьТЦКДмитро ЛубінецьМобілізація в Україні