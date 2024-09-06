Закарпатський ТЦК відповів омбудсмену щодо смерті мобілізованого: деталі інциденту

Смерть мобілізованого чоловіка у Закарпатській області сталася через хворобу. Вона не пов'язана з нібито побиттям чоловіка у територіальному центрі комплектування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Як зазначають у ТЦК, 28 серпня чоловік під час розпиття алкогольних напоїв зі своєю співмешканкою застосував проти неї насильство. Жінка звернулася до правоохоронців. Після проведення законних процедур чоловіка доставили до 2-го відділу Мукачівського районного ТЦК та СП для перевірки військово-облікових даних.

Військові встановили, що чоловік підлягає до служби по мобілізації, після проходження військово-лікарської комісії його відправили в команду до навчального центру.

Відомо, що 1 вересня під час транспортування до навчального центру чоловік звернувся до супроводжуючих військовослужбовців зі скаргами на погіршення самопочуття. Військові викликали "швидку", мобілізованого госпіталізували до лікарні у Сваляві.

4 вересня чоловік помер. Експертиза встановила, що смерть настала внаслідок природного захворювання (ішемічний інфаркт лівої півкулі головного мозку) та не була пов'язана з травматичними подіями.

"Після оприлюднення допису Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, керівництво Закарпатського ОТЦК та СП негайно провело робочу зустріч з представником Уповноваженого в Закарпатській області Андрієм Крючковим, де було обговорено цей інцидент та надано всю необхідну інформацію для подальшої взаємодії", - зазначили у ТЦК.