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На Закарпатье спасатели ГСЧС вытащили из воды троих детей

Автор: Артур Родивилов

На Закарпатье сотрудниками ГСЧС были спасены трое детей. Во время рыбалки они оказались далеко от берега и самостоятельно не смогли выбраться на сушу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Инцидент произошел в среду вечером.

"Дети 10 и 11 лет ушли на рыбалку на реку Рика, однако из-за сильного дождя вода начала прибывать, маленькие рыбаки оказались среди бушующей стихии. Они начали звать на помощь, поэтому их услышали местные жители и вызвали спасателей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, бойцы ГСЧС спасли детей и передали в руки родителей. Дети отделались испугом.

Напомним, во вторник, 10 августа, в районе горы Клифа Раховского района туристической группе стало плохо. Троих детей доставили в медицинское учреждение.

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ГСЧС