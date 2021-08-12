На Закарпатье спасатели ГСЧС вытащили из воды троих детей

На Закарпатье сотрудниками ГСЧС были спасены трое детей. Во время рыбалки они оказались далеко от берега и самостоятельно не смогли выбраться на сушу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС .

Инцидент произошел в среду вечером.

"Дети 10 и 11 лет ушли на рыбалку на реку Рика, однако из-за сильного дождя вода начала прибывать, маленькие рыбаки оказались среди бушующей стихии. Они начали звать на помощь, поэтому их услышали местные жители и вызвали спасателей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, бойцы ГСЧС спасли детей и передали в руки родителей. Дети отделались испугом.