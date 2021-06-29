На Закарпатье разворовали 1,5 млн гривен на строительстве COVID-отделения

Из этой суммы участники сделки присвоили более 1,5 млн гривен.

По данным ведомства, в 2020 году местная коммерческая структура получила победу в тендере на проведение строительных и ремонтных работ медицинского объекта. Согласно заключенному договору, подрядчики должны были провести реконструкцию одного из корпусов больницы под приемное отделение для больных COVID-19.

"При этом организаторы схемы систематически вносили в акты выполненных работ недостоверные данные об их объеме и стоимости, а некоторые из них были выполнены лишь "на бумаге", - указано в сообщении.

По материалам СБУ директору фирмы-подрядчика сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.