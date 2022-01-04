На Закарпатье разоблачили "типографию" COVID-сертификатов. Ежемесячно делали тысячи подделок

По информации правоохранителей, фигуранты также наладили массовое изготовление фальшивых справок о негативных результатах ПЦР-тестирования.

Известно, что фиктивные документы они "заверяли" поддельными печатями, QR-кодами и сфальсифицированными подписями семейных врачей, а готовую "продукцию" сбывали клиентам, которых подыскивали через своего сообщника в одном из больниц региона.

По предварительным данным, "прибыли" участников схемы составляли сотни тысяч гривен.

Известно, что "схему" организовали четверо местных жителей. Среди них - представители коммерческой структуры и районной автошколы, где фигуранты обустроили "типографию".

Во время обысков в подпольном цехе правоохранители обнаружили:

фиктивные международные свидетельства о вакцинации и справки о негативных результатах ПЦР-тестов;

поддельные печати;

электронные носители информации и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас всем четверым злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) УК. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.