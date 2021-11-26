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На Закарпатье разоблачили мошенников, которые продали тысячи поддельных COVID-документов

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Пятница 26 ноября 2021 15:48
На Закарпатье разоблачили мошенников, которые продали тысячи поддельных COVID-документов Фото: на Закарпатье разоблачили мошенников, которые продали более 4 тысяч поддельных COVID-документов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Закарпатской области разоблачили пять местных граждан, которые продавали поддельные международные сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и страховые полисы. Их услугами воспользовались почти 4,5 тысячи человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Злоумышленники рекламировали свои "услуги" преимущественно в социальных сетях. Стоимость составляла от 500 до 2,5 тысячи гривен. В то же время цена поддельного документа зависела от необходимости внесения данных в электронную систему и его генерации в приложении "Дия".

Всего было проведено 7 обысков по месту жительства и работы фигурантов. В ходе проверки правоохранители изъяли:

  • компьютерную технику, которая содержала поддельные документы;
  • жесткие диски;
  • печати;
  • около 1000 незаполненных номерных страховых бланков;
  • незаполненные листы с проставленными печатями.

"Во время предварительного осмотра компьютерной техники оперативники обнаружили клиентскую базу с персональными данными около 4500 человек, которые воспользовались незаконными услугами фигурантов", - добавляет пресс-служба.

В то же время сведения о клиентах мошенников также будут учтены пограничниками.

Согласно ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Фото: на Закарпатье разоблачили мошенников, которые продали более 4 тысяч поддельных COVID-документов (Виталий Носач, РБК-Украина)

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