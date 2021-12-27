На Закарпатье пьяный водитель наехал на детей, один погиб

По данным правоохранителей, инцидент произошел 26 декабря около 20:00. Инцидент произошел на улице Ф.Ракоци в селе Серное Береговского района.

Медики, приехавшие на место происшествия, констатировали смерть одного из пострадавших - 9-летнего мальчика. Другой 8-летний пострадавший с закрытым переломом тазобедренного сустава был госпитализирован.

По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на двух детей, стоявших на правом краю проезжей части. После этого злоумышленник не останавливаясь продолжил движение и через 300 метров въехал в ограждение.

Правоохранители по факту аварии внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.