ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Закарпатье в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 30 ноября, в Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента четверо людей погибли, еще один ребенок получил травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Авария произошла вблизи села Лалово Мукачевского района. На дороге столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Ребенка, который выжил в аварии, в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Самые читаемые новости

Обновлено (15:52) : Позже ребенок умер в реанимационном отделении областной детской больницы в Мукачево.

Спасатели деблокировали из автомобиля четырех погибших с помощью специнструмента. Водитель грузовика в ДТП не пострадал.

Напомним, в Житомирской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, пострадали четыре человека, среди них дети.

Кроме того, в Одесской области возле рынка "7-й километр" произошло ДТП. В результате происшествия погиб один человек и еще двое пострадали.

Добавим, что в Киевской области полицейский совершил наезд на пешехода, который скончался от полученных травм. Полиция начала служебное расследование.

Ранее сообщалось, что майор Вооруженных сил Украины в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на курсанток украинской военно-медицинской академии.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТПЗакарпатская область