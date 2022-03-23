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В Закарпатье преступники пытались задавить пограничников микроавтобусом (видео)

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Закарпатская область, Среда 23 марта 2022 17:20
В Закарпатье преступники пытались задавить пограничников микроавтобусом (видео) На Закарпатье подозреваемые пытались скрыться во время задержания (скрин с видео)
Автор: Татьяна Самарук

Возле села Большая Паладь Закарпатской области пограничники задержали четырех мужчин, которых подозревают в совершении уголовных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что мужчин подозревают в организации незаконного перемещения в Венгрию по меньшей мере 15 украинцев.

Также во время задержания мужчины на микроавтобусе "Форд транзит" пытались убежать от пограничников. К тому же водитель направил транспортное средство на военнослужащих Госпогранслужбы, которые успели увернуться.

Отмечается, что остановить беглецов правоохранители применили оружие.

Правоохранители начали досудебное расследование в отношении водителя микроавтобуса по ст. 345 УК "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Также решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Кроме того, пограничники задержали еще одного переправщика лиц за границу. Он тоже пытался убежать своим автомобилем, но правоохранители его остановили.

Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали двух диверсантов, которые ехали мимо блокпост с видеорегистратором.

Также мы писали, что на Луганщине пограничники сорвали диверсию врага.

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