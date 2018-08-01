На Закарпатье обнаружили тело девочки, которая пропала на Тисе несколько дней назад

Тело обнаружили на расстоянии около 9 км по течению вниз от ориентировочного места утопления

В Закарпатской области сегодня, 1 августа, обнаружили тело 9-летней девочки, которая исчезла на Тисе несколько дней назад. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Девочка исчезла 29 июля после водных процедур на реке Тиса в с. Тросник Виноградовского района. Сегодня утром продолжились ее поиски.

Тело ребенка водолазы ГСЧС водолазно-спасательного отделения г. Хуст обнаружили ориентировочно в 13:10 на расстоянии около 9 км по течению вниз от ориентировочного места утопления двух детей. Спасатели доставили его на берег, где передали правоохранителям..

"Закарпатские спасатели в очередной раз призывают граждан позаботиться о собственной безопасности во время отдыха на воде и особенно тщательно надо следить за детьми", - отмечают в ГСЧС.

Скриншот (zk.dsns.gov.ua)

Напомним, по состоянию на 29 июля в Украине с начала 2018 года на водоемах погибло 704 человека. С начала июля погибло 189 украинцев.