На Закарпатье обнаружили отставного полковника РФ. Он раскритиковал Путина и сжег свою форму

Отмечается, что гражданин РФ переехал в Украину в конце 2021 года. Во время обыска у него нашли полицейскую форму, удостоверение работника МВД, георгиевские ленточки, знаки отличия и грамоты официальных органов России.

Однако ГБР не обнаружили признаков причастности мужчины к противоправной деятельности в ущерб Украине.

В свою очередь полковник в отставке раскритиковал войну России против Украины и действия Путина. Он публично отказался от российского гражданства, уничтожил форму и документы, которые получил в РФ.

"Остановите это зверство, остановите эти убийства, прекратите издеваться над мирным населением Украины", - заявил бывший военный.