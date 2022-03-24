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На Закарпатье обнаружили отставного полковника РФ. Он раскритиковал Путина и сжег свою форму

Фото: на Закарпатье полковник РФ отказался от гражданства (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Закарпатской области правоохранители обнаружили отставного полковника России. Бывший военный раскритиковал действия Владимира Путина в Украине и отказался от российского гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Отмечается, что гражданин РФ переехал в Украину в конце 2021 года. Во время обыска у него нашли полицейскую форму, удостоверение работника МВД, георгиевские ленточки, знаки отличия и грамоты официальных органов России.

Однако ГБР не обнаружили признаков причастности мужчины к противоправной деятельности в ущерб Украине.

В свою очередь полковник в отставке раскритиковал войну России против Украины и действия Путина. Он публично отказался от российского гражданства, уничтожил форму и документы, которые получил в РФ.

"Остановите это зверство, остановите эти убийства, прекратите издеваться над мирным населением Украины", - заявил бывший военный.

Напомним, в Пентагоне сообщили, что военные руководство России избегает прямых переговоров с США. Эксперты опасаются, что это может привести к большей эскалации конфликта.

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Война России против УкраиныЗакарпатская областьГБРРоссийская Федерация