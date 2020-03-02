На Закарпатье найден застреленным пограничник

В селе Деловое Закарпатской области, недалеко от границы с Румынией, нашли застреленным 20-летнего пограничника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, военнослужащий совершил самоубийство во время несения службы.

"Военнослужащий 2000 года рождения находился на участке Мукачевского пограничного отряда в течение последнего месяца в усилении. К месту происшествия были вызваны скорая помощь и сотрудники Национальной полиции. Собственно, медики уже по прибытии констатировали смерть военнослужащего", - рассказала пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

В полиции сообщили, что досудебное расследование ведется по статье "умышленное убийство". В рамках уголовного производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в ноябре прошлого года в Полтавской области был найден мертвым депутат районного совета Кременчуга Андрей Гаврилов. Тело мужчины обнаружили внутри его автомобиля, запертого изнутри и заведенного, на нем лежало оружие. Правоохранители не исключают версию самоубийства.

Кроме того, 7 февраля в Мукачево произошла стрельба, в результате которой пострадали двое людей. Одной из жертв нападения был Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим нардепом Михаилом Ланьо.