На Закарпатье начнут лечить онкологию на оборудовании, приобретенном по программе "Большая стройка", - ОГА

Он отметил, что сначала в областном онкодиспансере в Ужгороде провели реконструкцию по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". После этого было закуплено новое оборудование, в том числе - первый в области линейный ускоритель, который позволит использовать передовые методы для лечения рака.

"Сегодня врачи уже успешно завершили многоступенчатое сертификационное обучение для работы на передовом аппарате, которые позволят начать клиническую эксплуатацию Halcyon. Сейчас остается провести калибровку линейного ускорителя и адаптировать лечебные протоколы. Ожидаем изменения в лицензию о намерении использования линейного ускорителя", - сообщил Петрушка.

По его прогнозу, диспансер начнет полноценно принимать пациентов уже в начале октября. Планируется, что сеансы облучения на новом оборудовании будут проходить около 100 пациентов ежедневно.