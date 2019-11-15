На Закарпатье начальник погранслужбы устроил смертельное ДТП

В Закарпатской области начальник подразделения Чопского пограничного отряда Государственной пограничной службы устроил дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек и грузового автомобиля, в котором погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что ГБР сообщило пограничнику о подозрении. Также Лычаковский районный суд Львова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Пограничник, находясь за рулем автомобиля "Mercedes" на иностранном регистрации, превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Chevrolet" и грузовиком "ТАТА". В результате ДТП пассажир, сидевший у подозреваемого, от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Подозреваемого обвиняют в нарушении ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове столкнулись два автомобиля и грузовик. В результате ДТП погиб человек.

Также РБК-Украина писало, что в Киевской области поезд столкнулся с легковым автомобилем, который въехал на железнодорожный переезд на красный свет. В результате столкновения водитель легковушки с серьезными травмами попала в реанимацию.