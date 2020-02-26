На Закарпатье на границе группу туристов отправили на обследование из-за коронавируса

На пункте пропуска "Тиса" на границе Украины в Закарпатской области группу туристов в составе 25 человек отправили на обследование в связи с подозрением на коронавирус. Об этом во время брифинга заявила заведующая отделом Закарпатского областного лабораторного центра Минздрава Украины Виктория Тимчик, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, 25 февраля около 19:00 на пункте пропуска у одного из пассажиров, который был в составе группы, выявили повышенную температуру. До этого туристы около недели пребывали в Европе, посещая карнавалы во Франции и на севере Италии.

"Вчера около 19 часов на наземном пункте пересечения границы Чоп был обнаружен человек с повышенной температурой. Он путешествовал в составе туристической группы составом в 25 человек вместе с водителем. На КПП прибыла бригада экстренного реагирования. В связи с тем, что данные лица находились в Европе около недели - они посещали места скопления людей, карнавалы во Франции, северных городах Италии, было принято решение о временной изоляции", - сообщила Тимчик.

Она отметила, что туристов отправили на обследование в больницу. Согласно результатам, полученным после обследования - никаких признаков вирусной инфекции у них не было обнаружено.

"На сегодняшний день температуры ни у кого нет. Коронавируса никакого нет, они будут отпущены с дальнейшими инструкциями. В течение 2-х часов будет организовано их отъезд", - добавил руководитель областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство внутренних дел ввело обязательную проверку температуры прибывших граждан на всех пограничных постах из-за угрозы распространения коронавируса.