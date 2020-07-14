На Закарпатье еще четыре больницы будут принимать пациентов с COVID-19

Из-за переполненности больниц в Закарпатской области еще четыре медучреждения будут принимать пациентов с коронавирусом. Это должно решить проблему с нехваткой больничных коек.

Об этом на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает сайт президента.

По его словам, к приему пациентов привлекут дополнительные больницы. В ответ Зеленский заявил о необходимости обеспечить их соответствующее финансирование.

"Если есть финансирование и обеспечено достаточное количество коек для приема больных, то об этом нужно докладывать не только мне - необходимо об этом рассказать людям на Закарпатье, чтобы они не волновались, что чего-то не хватает. Власть постоянно должна быть с людьми", - добавил президент.

Кроме того, Ляшко подчеркнул, что мест для больных COVID-19 в регионе достаточно, а ситуация стабилизируется.

Отметим, вчера в Закарпатской ОГА заявили, что отведенные для приема пациентов с COVID-19 больницы заполнены на 90%.

Напомним, по состоянию на 14 июля в Украине зафиксировано почти 55 тысяч случаев коронавируса с начала эпидемии; прирост за минувшие сутки составил 638 человек.

По данным источников РБК-Украина, на следующей неделе правительство примет решение о продлении карантина.