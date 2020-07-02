Заканчиваются места: больницы Ивано-Франковска не принимают больных COVID-19

В Ивано-Франковске ухудшилась эпидемическая ситуация с коронавирусом. Из-за роста заболеваемости городские больницы вынуждены отправлять таких пациентов в областные медучреждения.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в Facebook.

По его словам, сейчас в городских стационарах находится 281 человек - 186 человек в центральной городской клинической больнице и 95 человек в городской клинической больнице №1.

"89% мест уже занято в центральной городской клинической больнице, 79% в нашей городской клинической больнице №1. Поэтому было принято решение, что на этой неделе пациенты в первую очередь будут находиться в областной инфекционной больнице и областном легочном диспансере", - сообщил Марцинкив.

По информации Министерства здравоохранения, загруженность коек в областных больницах региона составляет около 20% при норме меньше 50.

Напомним, за последние сутки в Ивано-Франковской области зарегистрировали 51 случай коронавируса. Общее количество больных в регионе приближается к 2,5 тысячам.