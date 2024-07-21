Захворювання на сказ: як запобігти смертельно небезпечній інфекції

Сказ є небезпечною хворобою як для тварин, так і для людей. Щоб вберегтись від небезпечного захворювання, варто дотримуватись низки правил та профілактичних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби .

Як пояснюють у відомстві, сказ - це невиліковна та смертельна хвороба для домашнього улюбленця. Також дана хвороба є загрозою для людини через зараження тварини.

"Укус, подряпина, мікроушкодження шкіри, потрапляння зараженої слизи на слизові оболонки - це все призводить до зараження сказом", - пояснюють у Держпродспоживслужбі.

У відомстві наголошують, що сказ можна попередити. Для цього є профілактичний засіб у вигляді проведення щеплення вашого улюбленця.

"Наголошуємо на тому, що для недопущення сказу тварин необхідно щорічно робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку", - йдеться у повідомленні.

Вакцина проти сказу є безкоштовною. Для здійснення щеплення необхідно звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби вашого регіону.

Фото: рекомендації з профілактики сказу (dpss.gov.ua)