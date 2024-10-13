Захворювання нервової системи: медики пояснили, з чого почати лікування

Медики зауважили, що захворювання нервової системи дуже різні, і саме з цієї причини не завжди пацієнти з первинними симптомами можуть знати, до якого лікаря-спеціаліста звертатися.

"При будь-якому погіршенні здоров’я, окрім невідкладних випадків, першим до кого потрібно звертатися - лікар, з яким укладено декларацію", - наголосили в НСЗУ.

Сімейний лікар проконсультує та, за потреби, призначить обстеження. Або випише електронне направлення на консультацію до спеціаліста.

Щоб потрапити на консультацію до спеціаліста, до якого вас направив сімейний лікар, наприклад, невропатолога, потрібно обрати заклад, який має договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу і має у штаті відповідного фахівця.

Спеціаліст за результатами огляду може призначити додаткові обстеження. Пройти їх можна у закладі, який надає амбулаторну допомогу та має відповідне обладнання.

"Якщо пацієнт звертається у невідкладному стані, чи його привозить швидка, допомогу надають без направлення", - зауважили в службі.