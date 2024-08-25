Захворюваність на COVID в Україні влітку зросла майже в 13 разів, - МОЗ

Карчевич зазначила, що за неповний серпень в Україні вже зафіксували понад 26 тисяч випадків "коронавіруса". Для порівняння в червні таких випадків було всього 2300.

"Ще в часи пандемії було запроваджено законодавство, за яким можна отримати лікарняний дистанційно - це зменшує кількість контактів, і перебуваючи вдома можна звернутися до лікаря, проконсультуватись і на 5 днів отримати довідку про непрацездатність", - пояснила заступник міністра.

Водночас вона зауважила, що якщо захворювання триває понад 5 днів, це свідчить про важкі симптоми, тому варто фізично звернутись до лікаря та отримати лікування