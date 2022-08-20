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Захвативший здание мэрии в Армении совершил самоубийство

Фото: Захвативший здание мэрии в Армении совершил самоубийство (168.am)
Автор: Артур Родивилов

Гражданин, захвативший здание мэрии Масиса в Армении, в ходе полицейской операции был обнаружен с огнестрельным ранением в области головы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт 168.am.

Сотрудник полиции в ночь на субботу в беседе с журналистами сообщил, что это было самоубийство.

"В ходе переговоров с захватившим мэрию гражданином прозвучали выстрелы. Сотрудники полиции вошли внутрь и обнаружили тело 36-летнего Эдварда Маргарян с огнестрельным ранением в области головы. Он покончил жизнь самоубийством", - сообщил сотрудник полиции.

В рядах полиции убитых и раненых нет, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 19 августа стало известно, что неизвестный мужчина, вооруженный гранатой и пистолетом, пробрался в мэрию Масиса. Сообщалось, что в тот момент в здании городской администрации были только сторож и уборщица.

Ранее в Одесской области правоохранители задержали мужчину, который нелегально торговал оружием. Во время задержания нарушитель бросил в полицейских гранату.

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Армения