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Захват отделения "Укрпочты" в Харькове: нападавшего приговорили к 10 годам тюрьмы

Харьков, Среда 23 декабря 2020 23:14
Захват отделения "Укрпочты" в Харькове: нападавшего приговорили к 10 годам тюрьмы
Фото: Владимир Безух (Громадське радіо)
Автор: Артур Родивилов

Киевский районный суд Харькова вынес обвинительный приговор Владимиру Безуху, который в декабре 2017 года захватил заложников в отделении "Укрпочты". Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

После изучения полного текста приговора прокуратурой будет решен вопрос о его апелляционном обжаловании.

Рассмотрение дела длилось три года, поскольку состав суда менялся трижды из-за того, что судьи выходили на пенсию, и судебное разбирательство начиналось с самого начала, отметили в прокуратуре. Пока приговор суда не вступил в силу.

Напомним, 30 декабря 2017 года в Харькове на ул. Шевченко мужчина, угрожая взрывчаткой, захватил отделение "Укрпочты", в котором на тот момент находились 11 человек, в том числе двое детей.

По итогам шестичасовой спецоперации из помещения захваченного здания "Укрпочты" все заложники были освобождены, а злоумышленник задержан. Безуха также нейтрализовали работники отделения и один из клиентов. Взрывное устройство оказалось муляжом.

Как оказалось, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. По факту событий в Харькове полиция открыла уголовное производство, нарушителю грозило от 7 до 15 лет.

22 марта прокуратура Харьковской области сообщила, что экспертиза признала Безуха вменяемым.

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Новости Украины Происшествия захват заложниковУкрпочта

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