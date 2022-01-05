UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Захват мэрии, стрельба и столкновения: что происходит в Алматы

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 5 января протестующие ворвались в городскую администрацию в Алматы (акимат). В здании выбиты окна и двери.

РБК-Украина собрало все подробности событий в городе Алматы.

Стрельба, десятки раненых

Около мэрии города сообщают об избиении около 10 солдат Нацгвардии. По информации КазТАГа, часть из них не в состоянии передвигаться самостоятельно.

Кроме того, там слышны звуки стрельбы - слышны звуки автоматной очереди и одиночных выстрелов. Также взрываются светошумовые гранаты.

Число избитых бойцов Нацгвардии в акимате Алматы составляет уже около 20 человек, из них 4-5 человек имеют серьезные травмы. Нацгвардейцы пытаются эвакуировать пострадавших самостоятельно, поскольку на месте не видны машины скорой помощи.

Также стало известно, что протестующие штурмовали карету скорой помощи.

Горит прокуратура и мэрия

В Алматы горит здание прокуратуры. Из кадров видео заметно, как над зданием поднялся густой столб дыма.

Кроме этого, стало известно о пожаре в мэрии города.

"С восточной стороны акимата Алматы начался пожар", - сообщают СМИ.

Захват мэрии

Местные СМИ сообщают, что протестующие вошли в акимат Алматы. Внутри была полиция, она использовала светошумовые гранаты.

Известно, что у участников протеста тоже были светошумовые гранаты, а также щиты и палки.

Сейчас другая часть толпы пытается прорваться к старой резиденции президента в Алматы.

Стрельба и столкновения

Стало известно, что в акимате Алматы слышны звуки, похожие на автоматную очередь. Сообщается, что у одного из митингующих в руке был автомат, но другие протестующие отобрали у него оружие.

Напомним, в Казахстане четвертый день продолжаются массовые протесты, первоначально вызванные ростом цен на сжиженный газ.

Сначала протестующие потребовали снизить цену на газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр. Затем они призывали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы.

Кроме этого, требования расширились – кроме отставки правительства, они хотят искоренения коррупции и ухода из политики Нурсултана Назарбаева.

Читайте РБК-Украина в Google News
КазахстанАлматы