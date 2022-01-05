Захват мэрии, стрельба и столкновения: что происходит в Алматы

Стрельба, десятки раненых

Около мэрии города сообщают об избиении около 10 солдат Нацгвардии. По информации КазТАГа, часть из них не в состоянии передвигаться самостоятельно.

Кроме того, там слышны звуки стрельбы - слышны звуки автоматной очереди и одиночных выстрелов. Также взрываются светошумовые гранаты.

Число избитых бойцов Нацгвардии в акимате Алматы составляет уже около 20 человек, из них 4-5 человек имеют серьезные травмы. Нацгвардейцы пытаются эвакуировать пострадавших самостоятельно, поскольку на месте не видны машины скорой помощи.

Также стало известно, что протестующие штурмовали карету скорой помощи.

Горит прокуратура и мэрия

В Алматы горит здание прокуратуры. Из кадров видео заметно, как над зданием поднялся густой столб дыма.

Кроме этого, стало известно о пожаре в мэрии города.

"С восточной стороны акимата Алматы начался пожар", - сообщают СМИ.

Захват мэрии

Местные СМИ сообщают, что протестующие вошли в акимат Алматы. Внутри была полиция, она использовала светошумовые гранаты.

Известно, что у участников протеста тоже были светошумовые гранаты, а также щиты и палки.

Сейчас другая часть толпы пытается прорваться к старой резиденции президента в Алматы.

Стрельба и столкновения

Стало известно, что в акимате Алматы слышны звуки, похожие на автоматную очередь. Сообщается, что у одного из митингующих в руке был автомат, но другие протестующие отобрали у него оружие.