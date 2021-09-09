Захват банка в Грузии: все заложники свободны, нападавший еще в здании

Нападавший освободил всех заложников из захваченного банка в Кварели. Полиция полностью оцепила территорию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Imedinews.
Известно, что в отделении банка сейчас находится только один вооруженный нападавший. Все заложники были освобождены и правоохранители отвели их в безопасное место.
По предварительной информации, злоумышленник требовал полмиллиона лавров (4 281 814 гривен).
Правоохранители оцепили территорию и принимают все необходимые меры.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что в Грузии вооруженный мужчина ворвался в банк.
Через некоторое время нападавший освободил часть заложников.