Захват банка в Грузии: нападавший выдвинул условия

В грузинском городе Зугдиди вооруженный мужчина захватил заложников в банке. Один из заложников связался с телекомпанией "Мтавари" и в прямом эфире озвучил требования злоумышленника.

Об этом сообщает телеканал "Мтавари Архи".

Заложник сообщил, что мужчина требует 500 тысяч долларов наличными. Он хочет, чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.

В помещении сейчас находятся 19 человек - сотрудники банка и посетители.

По данным грузинской службы "Радио Свобода", нападавший выпустил из здания пожилых людей.

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что возбудили дело по трем статьям Уголовного кодекса - разбой; противоправные приобретение, хранение, ношение оружия; захват заложника.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале августа во французском городе Гавр мужчина захватил заложников в одном из отделений банка. Мужчина держал заложников около шести часов, после чего его задержали.

Кроме того, в начале июля в Киеве мужчина захватил отделение банка и взял в заложницы одну из сотрудниц; злоумышленника задержали спецназовцы Службы безопасности Украины, а сейчас он находится под стражей.