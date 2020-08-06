Захват банка во Франции: нападавший отпустил нескольких заложников

Мужчина, захвативший отделение банка во французском городе Гавр, освободил нескольких заложников. Сейчас в захваченном банковском отделении находятся трое заложников.

Об этом сообщает французское радио France Info.

По данным полиции, сначала из отделения банка удалось сбежать 53-летнему мужчине, а затем нападавший отпустил еще троих заложников.

На место происшествия уже прибыли несколько автомобилей со спецназом.

Напомним, сегодня вечером вооруженный мужчина захватил отделение банка в Гавре. Сначала французские СМИ со ссылкой на правоохранителей писали о 5 заложниках.

Напомним, захват банка в Киеве произошел в начале этой недели; злоумышленника, захватившего заложников в банковском отделении, задержали и арестовали на 2 месяца.

Захватчиком отделения банка в Киеве оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов; злоумышленник с 10-летнего возраста находился на психоневрологическом учете.