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Захваченное оккупантами спасательное судно "Сапфир" снова под контролем Украины

Спасательное судно "Сапфир" снова под контролем Украины (t.me/ermaka)
Автор: Татьяна Самарук

Захваченное россиянами спасательное судно "Сапфир" вернулось под контроль Украины. Отмечается, что его доставили в румынский порт Сулина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Сообщается, что над возвращением "Сапфира" работал лично Президент Украины, вся команда Офиса, Министерство инфраструктуры и Международная Морская Организация (IMO).

Все 19 членов экипажа были освобождены из российского плена еще 25 марта в рамках первого обмена пленными.

"Спасательное судно "Сапфир" является единственным украинским гражданским специализированным судном, которое находится в постоянной поисково-спасательной готовности и способно выполнять соответствующие задачи в открытом море", - говорится в сообщении.

В частности, с момента полномасштабного наступления России на Украину, спасательный буксир участвовал в спасательных операциях на Черном море.

"Украина всегда возвращает своих и свое. Это касается как людей, так и имущества, а также территорий. Не оставим России никаких шансов", - добавил Ермак.

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли ледокол в порту Мариуполя.

Также мы писали, что фраза о российском военном корабле попала в энциклопедии.

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Андрей Ермак