"Захотіли полякати". У РФ двоє мобілізованих солдатів влаштували стрілянину з автомата

Повідомляється, що солдати РФ нещодавно повернулися з війни в Україні та "захотіли полякати" місцевих жителів. У момент стрілянини обидва перебували у стані алкогольного сп'яніння. Поліція, яка приїхала на місце події, їх затримала. Зазначається, що ніхто не постраждав, стрілянина велася у повітря.

Також на початку тижня в місті Домодєдово Московської області поліція затримала мобілізованого, який втік з частини, який у стані алкогольного сп'яніння погрожував підірвати гранату.