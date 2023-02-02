На захоплених територіях України породіллі та немовлята вмирають втричі частіше, - Маляр

За її словами, зокрема, всі місцеві медичні заклади використовуються окупантами для лікування поранених російських військовослужбовців. За даних обставин, вагітні жінки позбавлені можливості отримувати необхідну медичну допомогу.

"Такі штучно створені труднощі становлять небезпеку життю та здоров’ю породіль і новонароджених, смертність серед яких на тимчасово окупованій території збільшилась більше ніж втричі, порівняно з аналогічними показниками до початку російської воєнної агресії", - розповіла Маляр.

Як розповів спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий, ворог розташовує своїх поранених навіть у пологових відділеннях на зайнятих територіях.

"Втрати окупантів дуже великі: на Бахмутському напрямку лише за цю добу, станом на 11.00 2 лютого, ворог втратив 127 осіб вбитими і 137 пораненими. На Луганському напрямку схожа ситуація. Кількість поранених постійно збільшується, вже не вистачає ні лікарень, ні лікарів, щоб надати їм допомогу", - повідомив він на онлайн-брифінгу Military Media Center.

Як повідомлялося, у лікарнях окупованої Луганської області все частіше відмовляють хворим у тяжкому стані, "швидка допомога" виїжджає лише на виклики військових РФ.