Захисники півдня показали, як збили російський "Шахед" (відео)
Фото: захисники підвдня показали, як збили російський дрон (Getty Images)
Захисники півдня України показали, як під час вечірньої атаки дронів збили російський Shahed-136.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Російський дрон-камікадзе "приземлили" бійці підрозділу Херсонської зенітної ракетної бригади.
Нагадаємо, ввечері сили ППО збили 20 дронів-камікадзе, які випустив ворог по Україні.
Всього за вчора Росія випустила по Україні більше сотні ракет різних типів. Українські захисники збили 61 ракету.
У ДСНС повідомили, що через ракетні та дронові атаки 10 лютого поранення отримали 12 осіб.
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