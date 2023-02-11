Захисники півдня показали, як збили російський "Шахед" (відео)

Захисники півдня України показали, як під час вечірньої атаки дронів збили російський Shahed-136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Російський дрон-камікадзе "приземлили" бійці підрозділу Херсонської зенітної ракетної бригади.

Нагадаємо, ввечері сили ППО збили 20 дронів-камікадзе, які випустив ворог по Україні.

Всього за вчора Росія випустила по Україні більше сотні ракет різних типів. Українські захисники збили 61 ракету.

У ДСНС повідомили, що через ракетні та дронові атаки 10 лютого поранення отримали 12 осіб.

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