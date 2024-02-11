Захисник "Ванкувера" поставив хулігана на коліна, шарпанина в Коламбусі: бійки вечора НХЛ

У штаті Мічиган спалахнула колотнеча під завісу другого періоду протистояння місцевих "Ред Вінгз" і гостей з Ванкувера. За воротами голкіпера "Кенакс" Кейсі Десміта почубилися п'ятірки обох команд, а в центрі уваги нападник "Детройта" Алекс Дебрінкет.

Хуліган господарів накинувся на оборонця "Ванкувера" Іена Коула. Останній стоїчно витримав низку випадів Дебрінкета, а потім перейшов у контратаку. Кількома вправними ударами з обох рук Коул змусив опонента вклякнути. Рефері виписали обом по 5 хвилин штрафу.

Натомість в штаті Огайо за грубощі поплатився оборонець "Блю Джекетс" Деймон Сіверсон. У силовій боротьбі біля борту він штовхнув ключкою опонента з "Тампи-Бей" та спровокував сутичку з колегою за амплуа Дарреном Реддішем.

Після нетривалих "танців" опоненти взялися перевіряти стійкість один одного. З цим завданням краще впорався гість льоду. Він хоч і пропустив кілька небезпечних ударів, але зумів борцівським прийомом відправити Сіверсона додолу. Реддіш отримав 5-хвилинний штраф, а ось ініціатор бійки нарвався на 2+5.