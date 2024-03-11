Захисник "Піттсбурга" озвірів через фол, сіквел хуліганів у Міннесоті: бійки вечора НХЛ

У штаті Пенсильванії мотивом до штовханини в середині другого періоду протистояння "Піттсбурга" та "Едмонтона" стала помста. Оборонець "Пінгвінз" Джон Ладвіг не змовчав, коли вінгер гостей Воррен Фогеле грубо атакував ветерана Еріка Карлссона.

Господар льоду налетів на кривдника одноклубника біля борту. Він надавав добрячих стусанів Фогеле, який фактично не опирався ударам опонента. Незабаром нападник "Ойлерз" впав додолу та ще й отримав штраф 5+2+10 за саму бійку та підбурювання.

Натомість у Міннесоті перша сутичка спалахнула в дебюті зустрічі, коли зійшлися знані тафгаї – вінгер "Вайлд" Маркус Фоліньйо та нападник "Нешвілла" Майкл Маккеррон. Їхні бійцівські шляхи вже перетиналися цього сезону.

Розпочали спаринг хулігани на рівних. Фоліньйо витримав усі випади суперника та контратакував. Маккеррон теж продемонстрував стійкість, але удари господаря льоду явно були акцентованішими, тож перемогу "за очками" варто віддати йому. Рефері ж нагородили обох 5-хвилинними штрафами.

Нового бійцівського спалаху довго чекати не довелося. За кілька хвилин на кулаках зійшлися центрфорвард "Міннесоти" Мейсон Шоу та вінгер "Предаторз" Кіфер Шервуд, які перетворили ігровий епізод у з'ясування взаємин.

Господар майданчика трохи застав зненацька опонента оперативним скиданням крагів і спершу заволодів ініціативою. Утім, Шервуд зумів вирівняти становище та завдав кількох непоганих ударів Шоу. Зрештою, забіяк розборонили рефері.

У Північній Кароліні нападник "Гаррікейнз" Брендан Лем'є провчив оборонця "Калгарі" Брейдена Пахала. Той мав необережність бруднувато зіграти проти однофамільця легендарного "СуперМаріо".

Лем'є швидко підвівся з льоду та потужними ударами в голову відправив кривдника на коліна. Пахал не зміг контратакувати та пропустив ще кілька ударів. Рефері трохи забарився, але все ж врятував оборонця "Флеймз" від повної розправи.

Нарешті в штаті Іллінойс на льоду зійшлися оборонець "Чикаго" Алекс Власік і центрфорвард "Арізони" Нік Б'югстад. Останньому не сподобався силовий прийом суперника за воротами.

Господар арени пропустив кілька ударів у голову та вирішив заблокувати подальші випади ветерана. Власік зумів потягнути Б'югстада на лід і нівелював усі подальші спроби опонента помститися. Обидва на лаві штрафників провели по 5 хвилин.