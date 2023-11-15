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Захисник "Нешвілла" покарав забіяку, тафгай "Кепіталз" упорався з двома: бійки вечора НХЛ

Фото: Ділан Макілрат легко розібрався з Кіганом Колесаром (hjnews.com)
Автор: Антон Федорців

Шайбами та сутичками на льоду обернулися домашні матчі "Вашингтон Кепіталз" і "Нешвілл Предаторз" у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

 

У столиці бійцівські навички вирішив продемонструвати оборонець господарів Ділан Макілрат. Досвідчений канадець несподівано знавіснів і грубо зніс вінгера "Вегас Голден Найтс" Йонаса Реннб'єрга та налетів на Кігана Колесара.

Із останнім і зав'язалася бійка. Співвітчизник нав'язати свій сценарій сутички Макілрату не зумів. Він пропустив чимало ударів, а сам зміг лише раз відповісти лівою у підборіддя. Це пришвидшило кінець бою, і Колесар невдовзі опинився на колінах. Забіяки отримали по 5 хвилин штрафу.

 

 

Натомість у штаті Теннессі оборонець "Предаторз" Жеремі Лозон дав раду хулігану "Анахайм Дакс" Радко Гудасу. Досвідчений чех у середині другого періоду "в'їхав" у корпус крайньому нападнику "Нешвілла" Філіпу Форсбергу.

Розібратися з кривдником вирішив Лозон. Він схопив ветерана за шию і почав лупцювати. Той енергійно відповідав, але поступово втратив ініціативу. Зрештою, канадець повалив грубіяна на лід і ще кілька разів "прописав" згори. Покарання було традиційним – п'ятихвилинний штраф.

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