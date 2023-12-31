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Захисник "Мінні" побив ветерана, тафгай "Монреаля" провів швидкий спаринг: бійки вечора НХЛ

Неділя 31 грудня 2023 13:38
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Захисник "Мінні" побив ветерана, тафгай "Монреаля" провів швидкий спаринг: бійки вечора НХЛ Фото: Майкл Пеццетта швидко розібрався з Віллом Локвудом (rds.ca)
Автор: Антон Федорців

Черговий ігровий день регулярної першості Національної хокейної ліги не обійшовся без сутичок хуліганів на льодових майданчиках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

У Вінніпезі оборонець місцевих "Джетс" Бренден Діллон зійшовся навкулачки з колегою за амплуа з "Міннесоти" Джейкоб Міддлтон. Вони проігнорували вкидання і блискавично скинули краги для бійки.

Після гри нервів гість майданчику влучив кількома ударами в голову опонента. Діллон втримався на ногах і спробував контратакувати. Утім, усі спроби досвідченішого суперника Міддлтон нівелював і здобув перемогу "за очками".

А ось у флоридському Санрайзі сутичка зав'язалася вже в дебюті. Хуліган "Монреаля" Майкл Пеццетта і вінгер "Пантерз" Вілл Локвуд перетнулися в ігровому епізоді біля борту.

Бійка спалахнула трохи несподівано. Утім, Пеццетта виявився готовим до такого розвитку подій та швидко "настріляв" опоненту. Локвуд опирався недовго, втратив шолом, а потім і завалився на лід із суперником. Обидва отримали по 5 хвилин штрафу.

До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.

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