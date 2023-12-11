ua en ru
Пн, 11 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Захисник "Коламбуса" озвірів через фол, форвард "Анахайма" вирубав двох: бійки вечора НХЛ

Понеділок 11 грудня 2023 13:28
UA EN RU
Захисник "Коламбуса" озвірів через фол, форвард "Анахайма" вирубав двох: бійки вечора НХЛ Фото: Ерік Гудбренсон добряче помстився за брудний прийом опонента (dispatch.com)
Автор: Антон Федорців

Регулярна першість Національної хокейної ліги 2023/24 фактично щодня генерує видовище для шанувальників сутичок на льоду. У черговий ігровий день знакові двобої відбулися в Коламбусі та Анахаймі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

У столиці штату Огайо оборонець "Блю Джекетс" Ерік Гудбренсон за мотивами одного епізоду заробив аж 27 хвилин штрафу. Він встиг почубитися з кількома хокеїстами "Флориди".

Головною мішенню хулігана "Коламбуса" став форвард "Пантерз" Нік Казінс. Ворожнеча розпочалася з поштовху останнім Гудбренсона в борт на початку другого періоду. А в середині 20-хвилинки бойовитий канадець відплатив кривднику – схопив за шию, кинув на лід і почав несамовито лупцювати. Казінса від розправи врятували гуртом рефері, суперники та одноклубники.

Зате центрфорвард "Анахайма" Раян Строум обрав два об'єкти атаки – вінгера "Вінніпега" Кайла Коннора та його одноклубника Марка Шайфлі. У першого забіяка брутально в'їхав, а другому дісталося за спробу помсти.

Строум і Шайфлі обмінялися кількома потужними ударами. Поступово ініціативою заволодів форвард "Дакс". Після влучного бокового центральний нападник гостей трохи "поплив". Зрештою, Строум ще кількома ударами відправив Шайфлі на лід. За свої "подвиги" хуліган "Анахайма" отримав вилучення до кінця поєдинку.

До слова, шведський голкіпер "Міннесоти" Густавссон став першим героєм дня з шатаутом проти "Сіетла".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Різдво та Новий рік: чи будуть в Україні додаткові вихідні
Різдво та Новий рік: чи будуть в Україні додаткові вихідні
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО