Захисник "Флаєрс" побив вінгера "Сан-Хосе", новачок отримав прочухана в Канаді: бійки дня НХЛ

Шанувальники сутичок на льодових аренах отримали бажане від матчів регулярної першості Національної хокейної ліги в американському штаті Пенсильванія і канадській провінції Альберта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків .

Насиченим на події став поєдинок у Філадельфії – камбек, овертайм, серія булітів і відразу дві шарпанини. Першими навкулачки зійшлися ветеран "Флаєрс" Ерік Джонсон і нападник "Сан-Хосе" Джівані Сміт, який під час вкидання намагався спровокувати росіянина Матвєя Мічкова.

36-річний оборонець "Філадельфії" спробував заступитися за молодого одноклубника. Проте, тафгай "Шаркс" швидко заволодів ініціативою. Сміт кілька разів влучив правою, а потім змусив опонента присісти відпочити на домашній лід. Обидва отримали по 5 хвилин на лаві штрафників.

У другому періоді з'ясувати взаємини вирішили оборонець "Флаєрс" Нік Сілер і вінгер "Сан-Хосе" Барклі Гудроу. Останній не встиг вчасно поїхати від "п'ятака", коли голкіпер "Філи" Самуель Ерссон упіймав шайбу.

Гудроу почали штовхати опоненти, а Сілер налетів біля борту. Він почав несамовито лупцювати суперника, який фактично не відповідав. Утім, Гудро зумів "заклінчувати" Сілера, заблокувавши нові випади того натягнутим у різні боки джерсі.

Натомість в Калгарі ініціатором бійки в другому періоді став форвард четвертої ланки "Лос-Анжелеса" Самуель Хеленіус, який вийшов на другий матч під егідою НХЛ. Виклик фіна після падіння Коннора Зарі прийняв вінгер "Флеймз" Джастін Кіркленд.

Дебютант кілька разів непогано влучив правою, а потім закрутив опонента в "танку". Однак, Кіркленд і на ногах встояв, і сам кілька разів непогано відповів Хеленіусу. Зрештою, рефері констатували бойову нічию в "спарингу" та покарали обох 5-хвилинними штрафами.