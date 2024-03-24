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Захисник "Детройта" відлупцював опонента, тафгай "Торонто" на коні: бійки вечора НХЛ

Фото: Макс Домі з'ясував взаємини з Маттіасом Янмарком (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Любителі боїв на кулаках у Національній хокейній лізі отримала бажане від поєдинків у Нешвіллі та Торонто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

 

У штаті Теннессі в шарпанину переріс звичайний ігровий епізод. Нападнику "Нешвілла" Філіпу Форсбергу не сподобалося завзяття, з яким оборонець "Детройта" Моріц Зайдер намагався відібрати шайбу біля борту.

Скандинав штовхнув опонента, а той відповів "взаємністю". 29-річний Форсберг вирішив, що зможе провчити на сім років молодшого німця. Однак, той швидко перехопив ініціативу та завдав супернику чимало ударів у голову. Шведський вінгер навіть перестав відповідати, тож у сутичку втрутилися рефері.

 

 

У провінції Онтаріо бійка зав'язалася в третьому періоді. Хуліган "Торонто" Макс Домі та форвард "Едмонтона" Маттіас Янмарк спершу поштовхалися, а потім скинули краги за воротами "Мейпл Ліфс".

Спершу обидва забіяки добряче вкладалися в кожен удар. Та поступово Домі взяв гору та кілька разів влучив опоненту в голову. Щоправда, трохи втратив рівновагу та вирішив потягнути Янмарка за собою на лід. На лаві штрафників спаринг-партнери провели по 5 хвилин.

До слова, канадський форвард "Сент-Луїса" Кайру очолив хіт-парад зірок із хет-триком проти "Міннесоти".

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