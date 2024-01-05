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Захисник "Чикаго" зігнав злість на ветерані, нічийний спаринг у Міннесоті: бійки вечора НХЛ

Фото: Пет Марун прагне перевірити міцність Остіна Ватсона (henryherald.com)
Автор: Антон Федорців

Шанувальники контактних епізодів на льодових майданчиках отримали бажане від поєдинків регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги в ніч проти п'ятниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

 

Під завісу зустрічі спалахнула бійка в Нью-Йорку. Місцеві "Рейнджерс" неабияк потривожили гідність "Чикаго" (4:1), а оборонець гостей Джарред Тінорді вирішив поквитатися з господарями льоду кулаками.

Зручним опонентом для нього виявився 37-річний нападник Блейк Вілер. Останній лише окреслив боротьбу на "п'ятаку" після сейву воротаря, але розпалив Тінорді. Хуліган "Чикаго" штовхнув суперника на лід, а коли той піднявся з ударом, то надавав добрячих стусанів за воротами. Обидва отримали по 5 хвилин штрафу.

 

 

Натомість у Сент-Полі нападник "Міннесоти" Патрік Марун і вінгер "Тампи-Бей" Остін Ватсон скинули краги в середині другого періоду. Досвідчені хлопці проігнорували вкидання в зоні "Лайтнінг" і зійшлися навкулачки.

Опоненти обмінялися кількома ударами. Поступово ініціативою заволодів Марун. Він непогано приклався правою, але Ватсон не без труднощів втримався на ногах і контратакував. Зрештою, запал обох почав згасати, тож їх розняли рефері. Забіяки пішли відпочивати з 5-хвилинними штрафами.

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