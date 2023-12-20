Захисник "Бостона" зустрів карму, кремезний чех побив форварда "Мінні": бійки вечора НХЛ

У столиці штату Массачусетс стало гаряче вже в першому періоді. Тільки-но "Міннесота" забила місцевим "Брюїнз", як форвард останніх Якуб Лауко провів спаринг із колегою за амплуа Коннором Дьюаром.

Господар льоду відразу "перевірив" підборіддя опонента лівою. Потім намагався додати ще кілька разів правою в корпус і голову. Дьюар лише зрідка відповідав, а потім отримав влучні випади Лауко та впав на лід. Задоволений чех завів публіку та пішов відпочити на 5 хвилин, як і суперник.

Нова бійка зав'язалася на старті другої 20-хвилинки. Градус підвищився після купи малої біля воріт "Бостона". Оборонець "Брюїнз" Паркер Вотерспун спробував у наступному епізоді відігратися на заслуженому ветерані Маркусі Юханссоні, відправивши того в борт.

Та розплата за такий вчинок настала майже миттєво. Хуліган "Міннесоти" Патрік Марун упіймав кривдника партнера по команді та почав несамовити лупцювати. Вотерспун швидко осунувся, отримав чимало ударів по голові та впав на лід. Ініціатор отримав 5-хвилинний штраф, а 35-річний переможець сутички – всі 17 хвилин.

Нарешті в глибинці штату Арізона згадав про бійцівські якості капітан "Оттави" Брейді Ткачук. Американець канадсько-українського походження скинув краги в дуелі з оборонцем "Койотіс" Метью Дамбою.

Останній кинув виклик супернику поштовхом за воротами. Ткачук оперативно розібрався з нахабою. Дамба спершу намагався маневрувати, але кілька влучних ударів гостя льоду його нейтралізували. Коли ж оборонець перестав триматися на ногах, то втрутилися рефері.