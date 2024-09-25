Захисник "Айлендерс" побив двох у дербі, хуліган "Сіетла" покарав за хіт: бійки вечора НХЛ

Протистояння "Айлендерс" і "Рейнджерс" залишається принциповим навіть в спарингах. Оборонець "острів'ян" Скотт Мейфілд зійшовся навкулачки з колегою за амплуа серед "синьосорочечників" Раяном Ліндгреном.

У центрі майданчика тафгай "Айлендерс" влетів у центрфорварда суперників Філіпа Хитіла. Ліндгрен вирішив поквитатися з кривдником одноклубника. Він атакував Мейфілда біля борту, але той виявився готовим до бійки. Після нетривалих "танців" хуліган відправив і другого суперника на лід.

Дві сутички спалахнули в Британській Колумбії. У середині першого періоду юний нападник "Кенакс" Вільмер Альрікссон скинув краги з вінгером "Сіетла" Джоном Хейденом.

Американець обмінявся з 19-річним скандинавом кількома неакцентованими ударами в голову. Згодом Хейден скинув шолом опонента, та той зумів втриматися на ногах. Зрештою, ініціацію Альрікссона зупинили рефері, виписавши обом забіякам по 5 хвилин штрафу.

Помста стала мотивом другої бійки – в середині фінального періоду. Вінгер "Кракен" Брендон Танев викликав на поєдинок оборонця "Ванкувера" Марка Фрідмана.

Господар льоду мав необережність зустріти нападника "Сіетла" силовим прийомом на власній половині. Танев наздогнав співвітчизника в центрі майданчика та ледь не в стрибку відправив Фрідмана додолу. Обидва швидко піднялися і обмінялися ще кількома ударами до втручання рефері.