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У західних й північних областях ожеледиця, а на Закарпатті сніг: погода на завтра

Фото: погода на завтра (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 4 грудня, на дорогах західних й північних областей очікується місцями ожеледиця. Вдень на Закарпатті можливий невеликий сніг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в Криму та Приазов'ї невеликий дощ та мокрий сніг, вдень на Закарпатті невеликий сніг. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця", - пише пресслужба. 

Зазначається, що вітер очікується західний, північно-західний, 7-12 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -4 до -8 вночі й від -4 до -2 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -5 до -9 вночі й від -4 до -1 вдень;
  • на півдні коливатиметься від -3 до +1 вночі й від +1 до +5 вдень;
  • на сході коливатиметься від -1 до -4 вночі й від -3 до +0 вдень.

Фото: погода на 4 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі -5 - -10, вдень -1 - -6, а в Києві - вночі -5 - -7, вдень близько -1 - -3.

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