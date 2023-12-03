У західних й північних областях ожеледиця, а на Закарпатті сніг: погода на завтра

Завтра, 4 грудня, на дорогах західних й північних областей очікується місцями ожеледиця. Вдень на Закарпатті можливий невеликий сніг.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в Криму та Приазов'ї невеликий дощ та мокрий сніг, вдень на Закарпатті невеликий сніг. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця", - пише пресслужба.
Зазначається, що вітер очікується західний, північно-західний, 7-12 м/с.
Температура:
Фото: погода на 4 грудня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі -5 - -10, вдень -1 - -6, а в Києві - вночі -5 - -7, вдень близько -1 - -3.
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