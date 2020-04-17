Из-за загрязнения воздуха в Киеве усилили мытье улиц

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за загрязнения воздуха на улицы столицы выехала поливо-моечная техники "Киевавтодора". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кличко пообещал, что в ближайшие дни поливо-моечной техники на улицах столицы станет больше.

"Сейчас уже выехали спецавто "Киевавтодора" для мытья столичных улиц. В связи с задымленностью в городе, связанной с пожарами в зоне отчуждения, ночью и в ближайшие дни будут увеличены маршруты и количество поливо-моечной техники на улицах столицы", - написал он.

Напомним, из-за задымления в зв'связи с пожарами в Чернобыльской зоне Киев возглавил список городов с самым загрязненным воздухом.

Ранее в Киевской городской государственной администрации сообщили, что в столице наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения. Жителей Киева просят оставаться дома. В то же время в КГГА сообщили, что радиационный фон в столице в пределах нормы – 0,14 микрозивертов (0,30 – норма).

Как сообщало РБК-Украина, 16 апреля в Чернобыльской зоне снова вспыхнули лесные пожары. Причиной нового возгорания стал сильный ветер. Сейчас спасатели пытаются предотвратить распространение пожара.

Кроме того, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне, который длился десять дней.