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Загрязнение земли медотходами из COVID-больниц: под Киевом разоблачили группу преступников

Автор: Иванна Шовкун

Под Киевом разоблачили компанию, которая занималась утилизацией медицинских отходов. Однако вместо сжигание мусора она выбрасывали его на земельных участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Известно, что организованняя группировка действовала в 2020-2021 годах. За это время она получила заказы на утилизацию более 6 тысяч тонн опасных медицинских отходов. Среди них отходы из инфекционных больниц и COVID-отделений:

  • пробирки с кровью,
  • пробирки с биологическими жидкостями,
  • медицинские перчатки,
  • шприцы,
  • иглы,
  • бинты,
  • люминесцентные лампы.

Вместо утилизации отходов преступники вывозили их в Киевскую, Николаевскую и Львовскую области, где просто выбрасывали.

В апреле 2021 года у общества аннулировали лицензию на операции по обращению с опасными отходами. Однако должностные лица продолжили заключать договоры на утилизацию медицинских отходов. Они незаконно заработали более полумиллиона гривен.

Фото: в Украине преступники выбрасивали опасные медицинские отходы (gp.gov.ua)

Директору общества сообщили о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, а также завладении имуществом в крупных размерах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст.191 УК Украины). А его сообщник подозревается в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, совершенном в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос по сообщению о подозрении еще трем сотрудникам общества, а также избранию подозреваемым меры пресечения.

Напомним, в Винницкой области в Немирове произошла утечка аммиака из вагона-цистерны на территории химскладов одного из местных предприятий. Полиция начала уголовное производство по факту загрязнения.

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Киевская область