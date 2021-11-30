Загрязнение земли медотходами из COVID-больниц: под Киевом разоблачили группу преступников

Известно, что организованняя группировка действовала в 2020-2021 годах. За это время она получила заказы на утилизацию более 6 тысяч тонн опасных медицинских отходов. Среди них отходы из инфекционных больниц и COVID-отделений:

пробирки с кровью,

пробирки с биологическими жидкостями,

медицинские перчатки,

шприцы,

иглы,

бинты,

люминесцентные лампы.

Вместо утилизации отходов преступники вывозили их в Киевскую, Николаевскую и Львовскую области, где просто выбрасывали.

В апреле 2021 года у общества аннулировали лицензию на операции по обращению с опасными отходами. Однако должностные лица продолжили заключать договоры на утилизацию медицинских отходов. Они незаконно заработали более полумиллиона гривен.

Фото: в Украине преступники выбрасивали опасные медицинские отходы (gp.gov.ua)

Директору общества сообщили о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, а также завладении имуществом в крупных размерах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст.191 УК Украины). А его сообщник подозревается в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, совершенном в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос по сообщению о подозрении еще трем сотрудникам общества, а также избранию подозреваемым меры пресечения.