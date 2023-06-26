Загроза теракту на ЗАЕС. В МОЗ пояснили, чим небезпечне передозування йодидом калію

Як працює калій йодид у випадку ядерної катастрофи

При аваріях на ядерних об’єктах може виділятися радіоактивний йод (I-131). Якщо людина перебуває в зоні ризику, то, ймовірно, речовина буде вибірково накопичуватися в щитоподібній залозі та спричинить її опромінення й ураження. Це спричиняє різні захворювання, зокрема, онкологію.

Єдиний препарат для ефективного запобігання радіаційному ураженню щитоподібної залози містить калій йодид. Контрольоване вживання речовини допоможе заблокувати щитоподібну залозу від поглинання І-131: вона поглинає калій йодид, і не має місця для І-131.

Однак, калій йодид (стабільний йод) корисний лише в окремих ситуаціях в конкретних дозах і для певних груп людей. Тож приймати його "про всяк випадок" - не можна! Він може зашкодити здоров’ю.

Передозування йодиду калію може викликати:

висипання на шкірі;

запалення слинних залоз із набряком та болем, частковою втратою смаку та сухістю у роті;

шлунково-кишкові розлади - нудоту, діарею;

серйозні алергічні реакції - лихоманку і болі в суглобах, набряк частин тіла;

проблеми з диханням, говорінням або ковтанням;

хрипи або задишку;

розлади серцево-судинної системи;

розлади нервової системи:

збудження, тремтіння, тремор рук;

зоб - збільшення розмірів щитоподібної залози;

втрату маси тіла;

гіперфункція щитоподібної залози;

гіпотиреоз;

також є ризик смерті.

"Не вживайте калій йодид, якщо ви не отримали відповідної вказівки від органів охорони здоров’я чи ДСНС. Слідкуйте за інформацією від офіційних джерел і якщо маєте бодай якісь сумніви - проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням йодиду калію", - закликають в МОЗ.

Росія готує теракт з викидом радіації на ЗАЕС

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

"Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції - терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього", - сказав президент.