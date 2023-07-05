Загроза теракту на ЗАЕС і Росію визнано країною спонсором тероризму: новини за 4 липня

Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію країною спонсором тероризму. Разом з тим Генштаб попередив, що росіяни можуть готувати провокацію на Запорізькій атомній електростанції.
Детальніше про те, що сталося у вівторок, 4 липня, - у матеріалі РБК-Україна.
Глава Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що питання надання Україні винищувачів не буде вирішено у короткостроковій перспективі. ЗСУ не отримають літаки під час контрнаступу.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що першочерговим завданням українських військ є знищення російських окупантів, а також їхньої військової техніки та складів.
Міністерства закордонних справ України висловило рішучий протест послу Грузії Георгію Закарашвілі через суттєве погіршенням стану Міхеіла Саакашвілі та відправила до Тбілісі для консультації.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив нового начальника Одеського обласного ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко.
Російські війська обстріляли місто Первомайський Харківської області (Лозівський район) з "Іскандера". В результаті атаки постраждали 43 особи, у тому числі 12 дітей.
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що лідерам НАТО слід бути сміливішими у розгляді прагнення України до членства на саміті Альянсу у Вільнюсі, адже це підвищить ефективність Києва на полі бою, тоді як Москва сприйме будь-яку обережність як слабкість.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на Вільнюському саміті союзники по Північноатлантичному альянсу ухвалять рішення про зближення України з НАТО. У Вільнюсі союзники ухвалять рішення про посилення підтримки в довгостроковій перспективі, зміцнення політичних зв'язків і зближення України з НАТО.
Начальник Штабу оборони Британії Тоні Радакін підкреслив, що контрнаступ українських військових "повною мірою" поки що все ще не розпочався.
За словами адмірала, зараз наші захисники намагаються використати стратегію "взяти змором, розтягнути та завдавати ударів". У такий спосіб вони хочуть пробити оборону російських окупантів.
За даними Генштабу, російські окупанти, ймовірно, готують провокацію на Запорізькій АЕС із застосуванням вибухових пристроїв. Вони хочуть звинуватити Україну в обстрілі.
На сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ у Ванкувері прийняли підсумкову декларацію, яка визнає Росію країною спонсором тероризму, а ПВК "Вагнера" - терористичною організацією.
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