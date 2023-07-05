Загроза теракту на ЗАЕС і Росію визнано країною спонсором тероризму: новини за 4 липня

Війна РФ проти України

Українські військові ліквідували за добу 770 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 231 030 військових.

За даними британської розвідки, в останні тижні Росія визначила пріоритети та вдосконалила тактику, спрямовану на уповільнення контрнаступних операцій української бронетехніки на півдні України.

ЗСУ на Бердянському напрямку просунулися в глибину оборони ворога до 2 км.

Під час контрнаступу Україна не отримає винищувачі, - глава Військового комітету НАТО

Глава Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що питання надання Україні винищувачів не буде вирішено у короткостроковій перспективі. ЗСУ не отримають літаки під час контрнаступу.

Більше знищено - більше звільнено. Данілов розповів про першочергове завдання ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що першочерговим завданням українських військ є знищення російських окупантів, а також їхньої військової техніки та складів.

Україна висловила протест послу Грузії через Саакашвілі та відправила до Тбілісі

Міністерства закордонних справ України висловило рішучий протест послу Грузії Георгію Закарашвілі через суттєве погіршенням стану Міхеіла Саакашвілі та відправила до Тбілісі для консультації.

Залужний призначив нового начальника Одеського обласного ТЦК після скандалу

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив нового начальника Одеського обласного ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко.

Окупанти обстріляли Первомайський Харківської області

Російські війська обстріляли місто Первомайський Харківської області (Лозівський район) з "Іскандера". В результаті атаки постраждали 43 особи, у тому числі 12 дітей.

Запрошення до НАТО посилить Україну, РФ сприйме обережність як слабкість, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що лідерам НАТО слід бути сміливішими у розгляді прагнення України до членства на саміті Альянсу у Вільнюсі, адже це підвищить ефективність Києва на полі бою, тоді як Москва сприйме будь-яку обережність як слабкість.

Столтенберг: на Вільнюському саміті ухвалять рішення про зближення України з НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на Вільнюському саміті союзники по Північноатлантичному альянсу ухвалять рішення про зближення України з НАТО. У Вільнюсі союзники ухвалять рішення про посилення підтримки в довгостроковій перспективі, зміцнення політичних зв'язків і зближення України з НАТО.

Начальник Генштабу Британії охарактеризував нинішню стратегію контрнаступу ЗСУ

Начальник Штабу оборони Британії Тоні Радакін підкреслив, що контрнаступ українських військових "повною мірою" поки що все ще не розпочався.

За словами адмірала, зараз наші захисники намагаються використати стратегію "взяти змором, розтягнути та завдавати ударів". У такий спосіб вони хочуть пробити оборону російських окупантів.

Росіяни можуть готувати провокацію з вибухами на Запорізькій АЕС

За даними Генштабу, російські окупанти, ймовірно, готують провокацію на Запорізькій АЕС із застосуванням вибухових пристроїв. Вони хочуть звинуватити Україну в обстрілі.

Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію країною спонсором тероризму

На сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ у Ванкувері прийняли підсумкову декларацію, яка визнає Росію країною спонсором тероризму, а ПВК "Вагнера" - терористичною організацією.

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