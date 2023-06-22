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Загроза теракту росіян на ЗАЕС: Зеленський доручив голові МВС поінформувати українців

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку доручили провести роз'яснювальну роботу з громадянами через загрозу теракту росіян на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"І сьогодні ж я доручив міністру внутрішніх справ України Клименку Ігорю провести всі необхідні заходи, всю необхідну роз'яснювальну роботу з нашими людьми щодо всіх наявних ризиків. І найближчим часом це буде зроблено", - наголосив глава держави.

Можливість теракту на ЗАЕС

Нагадаємо, сьогодні Зеленський розповів, що розвідка та Служба безпеки доповіли йому про плани російських окупантів вчинити теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації.

Цього тижня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов уже попереджав, що росіяни посилили мінування Запорізької АЕС. Під загрозою підриву опинився ставок-охолоджувач реакторів. Теракт ворога може спричинити суттєві проблеми, попереджав Буданов.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів у коментарі РБК-Україна, що подібні дії росіяни можуть використовувати як шантаж на тлі контрнаступу українських захисників.

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