Загроза поширення хвороб. Росіяни не евакуюють тіла своїх військових на Харківському напрямку

На Харківщині спека значно посилилася, що призвело до швидкого розкладання тіл російських окупантів, залишених на полі бою. Це не тільки псує атмосферу, але й створює серйозну загрозу поширення інфекційних хвороб.

Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, російські війська майже не проводять евакуацію загиблих, залишаючи їх напризволяще.

"Противник майже не проводить евакуаційні заходи саме загиблих. Якщо поранених він ще намагається якось евакуювати, то безповоротні втрати лишаються на полі бою. Зараз на Харківщину повернулась спека і це, звичайно, для противника створює проблему", - заявив військовий.

Зокрема, протягом минулої доби втрати ворога на Харківському напрямку склали 59 осіб, а ще одного окупанта захопили в полон. Санітарні втрати російських військ досягли 60 осіб.

"Обстановка лишається складною", - зазначив Саранцев.

Він також підкреслив, що ворог продовжує активні штурмові дії на всіх ділянках фронту.

"Це вже всім відомий Вовчанський напрямок і прилеглі до нього населені пункти, також напрямок Глибоке-Липці, де противник намагається проникнути всіма способами в глибину нашої оборони", - заявив Саранцев.

Попри інтенсивні атаки, українські війська успішно стримують наступ, не допускаючи втрати позицій, в той час, як противник зазнає значних втрат.